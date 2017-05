Video: politsei harjutas eesistumise ajaks delegatsioonide eskortimist

Kuna Eesti Euroopa Liidu eesistumisperiood läheneb ning politsei peab delegatsioonide turvaliseks eskortimiseks kasutama lisaks tavapärastele jõududele ka teiste prefektuuride abi, olid viimased neljapäeval Tallinnas selleks harjutamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna nende inimeste põhitöö ei ole eskortimine ja kuna neid VIP eskorte on Tallinnas tunduvalt rohkem kui mujal, siis me üritame anda neile natuke aimu, mida see tähendab, ja samas ka näidata neile, kus hakkavad toimuma eesistumisega seotud üritused, ja natuke tutvustada neile liikumismarsruute," selgitas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse vanemkorrakaitseametnik Tõnu Janter.

"Eks Tallinnas ole käidud ja kui on abi vaja, siis ikka aitame, ka Lõuna poolt," kinnitas Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse vanemliikluspolitseinik Gunnar Rätsepuu.

Eesti eesistumise ajal saab politseieskordi saatel liikuvaid VIP-delegatsioone näha linnapildis üsna tihti. Esimesed külalised saabuvad juba mai lõpus ja alates septembrikuust ei möödu tõenäoliselt päevagi ilma sellise delegatsioonita.

Politsei kinnitas, et tänavaid ja piirkondi sulgema ei hakata, erandiks on vaid Kultuurikatel ja selle vahetu ümbrus, millest saab Eestis aset leidvate sündmuste peamine toimumiskoht.

Küll aga langevad eesistumistega seotud üritused paljuski kokku tipptunniga ning liikumiseks tuleb siis varuda senisest veelgi enam aega. Kindlasti tasub lennujaama minejatel oma plaanid varasemaks nihutada.

Autojuhtidel palub politsei rahulikuks jääda ning mistahes manöövri tegemisel veenduda eelkõige selle ohutuses.

"Kõik liigutused ja manöövrid peaksid olema sujuvad, anda tuleks suunatulega märku, et olete lähenevat kolonni märganud ja jääda siis kas paremale poole tee serva seisma või kui ei saa sinna jääda, siis vasakule poole," selgitas Janter.

Politsei suurim murekoht on jalakäijad.

"Sireene me tegelikult kasutame jalakäijate tähelepanu tõmbamiseks, autojuhi jaoks on üldjuhul peeglid, kust ta peaks midagi nägema. Muret teeb aga jalakäijate puhul see, et kasutatakse kõrvaklappe, mis lõikab ära inimese muust maailmast. Ja kahjuks, kui ta ei kuule, siis ta ka ei näe lähenevat kolonni või operatiivsõidukit," rääkis Janter.

Kõige ees sõitvat politseiautot kutsutakse Eestis papaks, mis on tuletatud ingliskeelsest sõnast pilot ehk piloot ning selles sõitvatel politseinikel on täielik ülevaade nii liikluses toimuvast kui ka isikukaitsega seotud nüanssidest. Tavaliselt sõidab VIP-auto või -autode ees kaks politseivärvides sõidukit ning kõige lõpus veel üks sinivalge politseiauto.

Eesistumisperiood kestab selle aasta lõpuni.