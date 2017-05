Pariisis korraldati kontsert Le Peni vastu

Kell 19 oli Pariisi südalinna kogunenud mõnisada inimest. Kontsert "Vabariigi vastus" korraldati ühe eesmärgiga - et Marine Le Pen ei saaks presidendiks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ürituse korraldamisega on seotud 30 kodanikuorganisatsiooni, peamiselt noorteühendust, kes võitlevad rassismi ja homofoobia vastu. Korraldajate sõnul pole neil mingit seost Emmanuel Macroni kampaaniaga.

"See on täiesti sõltumatu üritus. Meie peamine eesmärk on öelda, et me ei ole nõus paremäärmuslaste võimule tulemisega Prantsusmaal," ütles üks korraldajatest Pauline Raufaste.

Kui Macroni toetusüritustel valitseb pea eufooriline optimism ja helge tulevikuootus, siis sellel kontserdil oli õhus pigem trots.

"Ta (Le Pen) on Prantsusmaale ohtlik, ta on omamoodi nats," ütles pariislane Mabit, kellele ei meeldi enda sõnul ka Macron. Siiski läheb ta pühapäeval valima.

"Jah, aga ma ei taha. Ma tunnen kohustust. Aga mulle ei meeldi ka Macron. Ta on minu jaoks vastik," sõnas Mabit.

Helene hinnangul on olnud Le Peni valimiskampaania pettumus. "Ma vaatasin eile õhtul Macroni ja Le Peni debatti ja ma olen veidi segaduses. See kampaania on olnud tõeline pettumus. Poliitiline olukord on väga halb," rääkis ta ja lisas, et ka Macron on Prantsusmaale halb valik.

"Nad kumbki ei meeldi mulle. Ma hääletan ilmselt Macroni poolt, aga paljud ei lähe hääletama ja ma mõistan, miks. Ma arvan, et Macroni poliitika vastu võitlemine tuleb lihtsam kui Le Peni poliitika vastu. Meil seisavad ees väga keerulised aastad," kommenteeris Helene.