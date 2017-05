USA seadusandjad hääletasid Obamacare'i asendamise poolt

Eelnõu poolt hääletas 217 saadikut, vastu 213. See tähendab, et vabariiklased said napilt nii palju hääli, et viia eelnõu edasi senatisse, vahendas Reuters.

Demokraadid eelnõu üle ei hääletanud.

Tegemist on USA presidendi Donald Trumpi jaoks olulise võiduga.

Uus tervishoiureformi eelnõu sai hoogu juurde kolmapäeval, kui kaks mõjukat vabariiklasest kongresmeni - Fred Upton Michiganist ja Billy Long Missourist - andsid oma toetuse eelnõule, mis lisab kavale kaheksa miljardit dollarit, millega aidata katta ravikindlustuskulusid neile inimestele, kel juba on eelnevalt olnud haigusnähud.

"Me hääletame tervishoiueelnõu üle homme. Sest meil on piisavalt hääli koos," ütles esindajatekoja enamuse liider Kevin McCarthy Californiast. "See kiidetakse heaks. Tegu on hea eelnõuga."

Eelnõu varasem vabariiklaste versioon kukkus kokku märtsis, kui nii mõõdukad kui konservatiivsed vabariiklased torpedeerisid partei enda katset tasalülitada demokraadist ekspresidendi Obama tervishoiuseadus. Eelnõu läbikukkumine oli hoop president Donald Trumpi kui paljukiidetud tehingusobitaja mainele.

Endine esileedi ja demokraatide kandidaat mullustel presidendivalimistel Hillary Clinton nimetas tollal vabariiklaste ettevõtmise nurjumist kõigi ameeriklaste võiduks.

Trump on viimastel päevadel uut eelnõu korduvalt kiitnud.

Paljud tervishoiueksperdid on siiski märkinud, et kaheksast miljardist dollarist lisarahast ei piisa haigetele ravikindlustuse pakkumiseks.