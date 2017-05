Windoor jäi kindlustuslepingu vaidluses Kredexiga lõplikult kaotajaks

"Windoori jaoks jääb kohtuotsus arusaamatuks. Me teame, et me ei ole toime pannud pettust ning oleme selle kohta esitanud ka kohtule piisavalt tõendeid. Kahjuks on need jäänud kohtu poolt tähelepanuta nagu ka alama astmete kohtute materiaal- ja menetlusõiguse rikkumised," teatas Windoori nõukogu esimees Mailis Lintlom BNS-ile.

"Windoor on teostanud tööd Kasahstanis vastavalt ehituslepingule, aga tellija nende eest ei tasunud. Peale Stockholmi vahekohtu otsuse täitmisest keeldumist, millega mõisteti Windoori kasuks välja ligikaudu 23 miljonit eurot, on Kasahstan asunud Windoori poolt tarnitud klaasfassaade hoonele paigaldama ja tööd on tänaseks suures osas lõpule viidud. Eeltoodu näitab, et tööd olid tehtud kvaliteetselt ja vastavalt lepingule ning et Windoor oli sõlminud ehituslepingu ja mitte investeerimislepingu," rääkis Lintlom.

"Peame mõtlema koos nõustajatega, kuidas edasi liikuda. Eesti vabariigi kohtutes meil rohkem seda vaidlust pidada ei ole võimalik," märkis ta.

Kuna riigikohus ei võtnud kaebust menetlusse, jõustus varasem lahend, mille kohaselt tühistas Kredex Krediidikindlustus 2014. aastal Windoori kindlustuslepingu õiguspäraselt ja põhjendatult ning Kredexil puudub seoses Windoori Kasahstani tehingutega kohustus kindlustushüvitist maksta.

Kredex teatas toona peale otsuse saamist, et Windoor sõlmis kindlustuslepingu, varjates teadlikult täiendavaid kõrvalkokkuleppeid Kasahstanis, mis tõi kaasa kindlustuslepingu tühistamise. Windoor ei informeerinud Kredex Krediidikindlustust investeerimislepingust, kuigi selline kohustus ettevõttel oli, seisab Kredexi teates.

Windoor sõlmis 2012. aastal 25 miljoni eurose lepingu, et valmistada Kasahstani välisministeeriumi tellimusel Astanasse rahvusvahelise äri- ja konverentsihoone klaas- ja alumiiniumkonstruktsioonid. Kuna Kasahstani riigiettevõte arveid ei tasunud, viis Windoor vaidluse Stockoholmi arbitraaži.

Riskide maandamiseks ning Swedbankilt ja Nordea pangalt toetuse saamiseks sõlmiski Windoor krediidikindlustuslepingu Kredexiga. Kredex tühistas lepingu, viidates, et Windoor on lepingu sõlminud pettuse teel. Windoori nõue Kredex Krediidikindlustuse vastu on 13,8 miljonit eurot.