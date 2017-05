Tavid valmistab ette plaani mõne aasta jooksul börsile minna

Valuutavahetuse ja kullamüügiga tegelev Tavid AS valmistab ette plaani mõne aasta jooksul börsile minna, sest see võimaldaks ettevõttel avada kontorid ka Singapuris ja Londonis.

"Küsimuse kohta, kas on plaan Tavidit müüa saan vastata, et oleme juba mõnda aega mõelnud võimaliku IPO peale. Meie üle 25 aastane kogemus näitab, et meie ärimudel on olnud edukas ja kasumlik – töötame kaheksas riigis – Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Poolas, Bulgaarias – ning me oleme jõudnud kohta, kus järgmisele tasemele jõudmiseks oleks mõistlik börsile minna," ütles ettevõtte omanik Alar Tamming BNS-ile.

Börsile minek ja lisaraha kaasamine võimaldaksid ettevõttel Tammingu sõnul avada harukontorid Singapuris ja Londonis. "Antud hetkel on see plaan alles ettevalmistamise staadiumis, kuid me tutvume Singapuri seadusandlusega ja oleme käinud ka Inglismaal tutvumas võimalustega leida kõrgelt haritud ja motiveeritud personali. Kindlasti ei toimu IPO see aasta, ja ka järgmine aasta on suurem tõenäosus et seda ei toimu," ütles ta.

Tammingu sõnul võidavad plaanist nii kliendid, omanikud kui töötajad. "Kliendid võidavad, sest iga täiendav riik tekitab sünergiat, mis kajastub sortimendi laienemises ja kasumimarginaali vähenemises. Omanikud võidavad, sest nad saavad oma aastate jooksul tehtud töö vilja ka vahetult kasutama hakata. Töötajad võidavad, sest juba aastaid tagasi on meil ära otsustatud, et firma ühel või teisel moel müügi puhul jagatakse 40 protsenti müügil tekkivast lisakasumist töötajatele, sest eelkõige on firma jõudnud sinna kus ta praegu on kollektiivse tegevuse tulemusena," ütles ta.

Tammingu sõnul on praegu tellitud ettevõtte hindamine, kuid seda ei ole ettevõte veel kätte saanud.

"Tegemist on väga pika protsessi esimeste astmetega ja nagu mainitud on tegu mitmeaastase projektiga," märkis Tamming.

Tavid on ka varasemalt plaaninud börsile minekut.