Prantsuse presidendivalimised on lõpusirgel

Tsentrist Macron ja parempopulist Le Pen annavad viimasel kampaaniapäeval mitu intervjuud.

Neljapäeval Põhja-Prantsusmaal asuvas Ennemaini külas toimunud kihutuskoosolekul ütles Le Pen oma toetajatele, et annab rahvale tagasi Élysée palee võtmed. "Prantsusmaa ei saa oodata veel viis aastat, et hoida oma pea kõrgel," lausus ta.

Dol-de-Bretagne' linnas toimunud varasemas valimispeatuses loobiti tema saatjaskonda munadega, kuid kandidaat ise pihta ei saanud.

Edela-Prantsusmaal Albi linnas toimunud kihutuskoosolekul ütles euroopameelne tsentrist Macron oma toetajatele: "Peame lõpuni kinni muudatuse lubadusest."

Samas kritiseeris endine majandusminister umbes 50 ametiühingu aktivisti, kes nõudsid Prantsuse vastuolulise 2016. aasta tööreformi tühistamist.

Macron: Prantsusmaa peab ületama riiki lõhestava raevu

Macroni sõnul peab riik leidma ühise saatuse ja ületama seda lõhestava raevu.

Macron ütles raadiokanalile Europe 1 reedel, valimiskampaania viimasel päeval, et kui ta valitakse presidendiks, siis on tema kohustus "tagada riigi püsimine tasakaalus".

"Valin oma valitsuse peaministriks inimese, kellel on piisavalt poliitilist kogemust, et saada parlamendis kokku eelnõude jõustamiseks vajalik enamus," ütles Macron, kuid keeldus täpsustamast väljavalitu nime.

Le Pen: valimisdebatis nähtud raev on peegeldus Prantsusmaa raevust

Raev Macroni suhtes on peegeldus Prantsusmaa raevust, sõnas Le Pen reedel.

Le Pen möönis, reedel et debatt kujunes emotsionaalseks. "Minu sõnad polnud muud kui peegeldus raevust, mis siin riigis plahvatab," ütles kandidaat raadiointervjuus.

Macron on Le Peni hinnangul eliidi kandidaat ning prantslastel on kõrini oma poliitilisest ja majanduslikust situatsioonist.

Debatti jälgis 16,5 miljonit inimest

Macron ja Le Pen pidasid kolmapäeval teledebatis maha tulise vaidluse terrorismi, majanduse ja Euroopa tuleviku teemadel. Heitlust jälgis umbes 16,5 miljonit inimest, presidendivalimiste esimeses voorus sai hääletada 47,5 miljonit inimest.

Debati ajal üritas Le Pen tembeldada Macroni "eliidi kandidaadiks". Macron nimetas teisel pool debatilauda istunud rivaali "hirmu ülempreestriks".

Le Pen väitis debatis ka vihjamisi, et Macronil on välismaal Bahamal varjatud pangakonto. "Loodan, et me ei leia, et teil on Bahamal pangakonto," ütles kandidaat Macronile.

Macron nimetas rivaali avaldust "laimuks" ning esitas kaebuse, mille peale asus prokuratuur uurima, kust kuulujutt pärineb. Macroni valimiskampaania ametnikud nimetasid väidet "libauudiste musternäidiseks" ning ütlesid, et seda levitasid oma Twitteri-kontodel Kremli-meelsed uudisteportaalid, nagu Sputnik ja RT, ning USA presidendi Donald Trumpi toetajad.

Vahetult pärast debatti tehtud Prantsuse meediakanali BFMTV küsitlust selgus, et vaatajatest kaks kolmandikku arvasid, et debati kahest osalisest oli "veenvam" Macron.

Küsitluste põhjal võidab Macron teises voorus umbes 60 ja Le Pen umbes 40 protsenti häältest.

23. aprillil toimunud esimese vooru võitis Macron 23,8 protsendiga, Le Pen oli teine 21,3 protsendiga.