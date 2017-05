Riigil napib sularahaäri maksude jälgimiseks jõudu

Eraklientuurile keskendunud ärid, kus liigub palju sularaha, toimetavad enamasti riigile oma tegevuse pealt täit maksu maksmata. Maksu- ja tolliamet tunnistab, et neil puudub ülevaade, palju riigil just sularahaärist maksuraha saamata jääb ning kontrollimine on raskendatud.

Massöörid, koolitajad, remondimehed, torumehed, ehtemeistrid, leivaküpsetajad, turu- ja laadakauplejad, õmblejad, lapsehoidjad jne - kõiki neid ühendab see, et nende teenused on valdavalt suunatud eraisikutele, kus liigub palju sularaha. Enamik sellest rahast on must raha, st makse kogu teenistuselt ei tasuta.

Mõlemad teenuse osapooled on õnnelikud - tarbija seetõttu, et sai odavamalt, müüja aga seetõttu, et rohkem raha jääb kätte. Tulu deklareeritakse heal juhul vaid niipalju, et maksuametil kahtlusi sigineda ei saaks, kuid sisuliselt on selline äri kontrollimatu - eks amet tõestagu, palju kliente nad teenindanud on, jälge klientuuri hulgast ja osutatud teenuste mahust enamasti maha ei jää.

See ei torka silma üksnes üksikteenuseosutajate puhul, vaid ka registreeritud firmades, kes eraisikutega aveldavad. Tasus kokku leppimisel võib saada pakkumise: kui arvega soovite, siis lisanduvad hinnale maksud.

Alati ei lähe ka majandusaasta aruanne kokku sellega, mida lubab arvata ettevõtte väline edu: kui edukas hobikoolitaja räägib avalikkuses, et tema kursused on aasta ette broneeritud ja tal toimub kaks koolitust täisgruppidele päevas, siis majandusaasta aruanne samasugusest optimismist näiteks ei pakata. Ilmselt pole küsimus mitte ülepingutatud kiidulaulus, vaid soovimatuses kõiki oma tulusid deklareerida.

"Paraku ei ole siin puhtalt kontrolliga võimalik probleemi lahendada, kuna suuremalt jaolt toimub selline tegevus varjatult."

Riigi käed jäävad lühikeseks

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel oli riigi arvestuslik maksuauk 2015. aastal 419,5 miljonit eurot ehk 2,1 protsenti SKP-st. Kõige suurema osa sellest moodustas käibemaks - 173 miljonit eurot. Palju sellest just sularahaäri arvelt on tekkinud, ametil ülevaade puudub.

"Numbriliselt ei ole võimalik välja tuua, kui palju just sularaha käibe varjamisega seoses riigil makse saamata jääb, aga loomulikult on maksurisk ja seetõttu ka musta käibe osa tõenäoliselt suurem nendes valdkondades, kus on rohkem müüki eraisikutele ja liigub palju sularaha. Selle deklareerimata jätmine on näiteks üks võimalus tekitada raha ümbrikupalkade maksmiseks. Endiselt on nendeks sektoriteks ehitus, toitlustus ja majutus ning jae- ja hulgikaubandus," loetleb MTA kontrolliosakonna juhataja asetäitja Kaido Lemendik ERR.ee-le.

Lemendik väidab, et käibedeklaratsiooni lisa juurutamine on endaga kaasa toonud riigile tekitatava kahju olulise vähenemise. "Käibemaksumuudatuste mõjuks on hinnatud üle 100 miljoni euro," ütleb Lemendik.

MTA kontrolliosakonna juht tunnistab, et riigi käed jäävad sularahaärilt maksude kättesaamisel lühikeseks, sest varimajandus on, nagu nimigi ütleb, varjatud.

"Paraku ei ole siin puhtalt kontrolliga võimalik probleemi lahendada, kuna suuremalt jaolt toimub selline tegevus varjatult. Sellise tegevuse vähenemise võti peitub aga kõikide osapoolte koostöös ja ühiskonna huvis ebaausat konkurentsi vähendada. Teeme ise aktiivselt erinevate erialaliitudega koostööd ja kutsume neidki, kes veel seda jõudnud ei ole, meiega suhtlema, et koos konkurentsi parandada. Üks võimalus tehingupartneri hindamiseks on ka tasutud maksude tabel, mis annab võimaluse järeldusteks, et osta ikkagi toodet või teenust sellise ettevõtja käest, kellel maksud on makstud," pakub Lemendik välja.

Reaalses elus asju muidugi nii keeruliseks ei aeta - omakasu on see, mis sunnib kaupa maksuvabalt küsima ning pigem võib surve tulla ostjalt, kes ikka paremat hinda tahab. Kui müüjal on valik, kas pakkuda teenust maksude võrra odavamalt või jääda ausaks ja lasta klient samuti mustalt äri tegeva konkurendi juurde, siis ellujäämisinstinkt käsib enamasti teha esimest. Pole seda algatust kusagilt tulemas.

Ka eraisik peab tulumaksu tasuma

Maksuametnik tuletab meelde, et ka eraisikutel lasub kohustus näiteks turul müüdud tillivartelt või laadal kaubaks läinud koduleiva müügilt makse maksta. Ilmselgelt pole niisugune tegevus levinud.

"Maksukohustus puudutab ühtmoodi nii ettevõtjaid kui eraisikuid. Et kõikidel oleksid võrdsed võimalused ja tingimused oma kaupa ja teenuseid müüa, siis peavad ka eraisikud sarnaselt ettevõtjatega arvestama oma müügitegevuses teenitud tulult maksude tasumisega. Siin kehtib kaks reeglit. Kui kauba pakkumiseks kulutatud summa pärast müügihinnast maha arvutada, siis see osa tulust, millega n-ö plussi jäite, kuulub ka eraisiku puhul maksustamisele ja see kehtib ühtmoodi nii internetis kui laadal müüdud kaubaga. Teenuse pakkumisel maksustatakse kogu teenuse maksumus, kuna tegemist on töö tegemise eest makstava tasuga," selgitab Lemendik.

Sisuliselt tähendab see, et ka juhuslik tulu, mis teenitakse näiteks internetioksjonil pööningult leitud vana laua müügist, tuleks deklareerida ja selle pealt makse maksta. Kas MTA üldse jõuab niisuguste "kopikate" liikumist jälgida, on juba iseasi, sest nagu amet ise tunnistab - kontrolliga on sellist praktikat tegevuse varjatuse tõttu peatada keeruline.