Jüri Mõis otsib kohalikel valimistel kandideerimiseks sobivat valimisliitu

Ettevõtja Jüri Mõis ütles, et ta tahaks kohalikel valimistel kandideerida ilma kärata ja valimisliidus. Ka kampaaniat ei tahaks Mõis teha.

"Kui ma kandideerima lähen, siis ma teen seda hästi vaikselt ilma kampaaniata, ilma poliitilistesse mängudesse sekkumata. Kui selline kandideerimine on võimalik, siis see on võimalik, kui ei ole võimalik, siis minust ei saa volikogu liiget," ütles Mõis ERR-ile.

EKRE esindajatega kohtus Mõis enda sõnul seetõttu, kas on olemas selliseid nimekirju, millega ta liituga tahaks.

Mõis tunnistas, et välistatud ei ole ka Keskerakonna nimekirjas kandideerimine. "Mitte ühtegi varianti ei ole välistatud, mitte ühtegi otsust ei ole lukku löödud," ütles Mõis.

Mõis lisas, et rahaliselt ei kavatse ta toetada ühtegi erakonda, kelle nimekirjas ta potentsiaalselt kandideerida võiks.

Ta ütles veel, et otsustamisega ta ei kiirusta. Mõis rõhutas, et ta kindlasti ei kavatse ühtegi erakonda astuda ja tegemist ei ole tema poliitikasse naasmisega.

"Ma kavatsengi teha eksperimenti, kas kohaliku elu kujundamisel valitaval ametikohal on võimalik olla ilma poliitikata," sõnas Mõis.