Briti Brexiti-minister: Brüssel üritab Suurbritanniat kiusata

Suurbritannia Brexiti-minister David Davis süüdistas Euroopa Komisjoni, et see üritab britte kiusata, nõudes neilt Euroopa Liidust lahkumisega kaasneva "lahutusarve" tasumist.

Davis ütles BBC saates "Question Time", et Brüssel ületas piiri, kui teatas, et Suurbritanniale lahkumisega seoses esitatav nõue võib ulatuda 100 miljardi euroni.

"Briti inimesi ei saa kiusata ja valitsus ei luba seda teha," sõnas Davis.

Pärast Suurbritannia peaministri Theresa May ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kohtumist on Londoni ja Brüsseli suhted teravnenud. May süüdistas ELi, et see üritab 8. juunil toimuvaid Suurbritannia üldvalimisi mõjutada.

Davis oli peaministriga ühel nõul. "Ta tegi oma seisukoha selgeks ja tal oli õigus seda teha," nentis ta.

Brexiti-minister oli varem teated 100 miljardi euroni küündivast "lahutusarvest" tagasi lükanud ja öelnud, et see on ELi käik, et läbirääkimistel juhtpositsiooni saavutada.

Kolmapäeval kutsus Euroopa Nõukogu president Donald Tusk üles rahulikuks jääma. "Brexiti kõnelused on piisavalt keerulised. Kui emotsioonid üle käte lähevad, muutuvad need võimatuks. Tarvis on diskreetsust, mõõdukust ja vastastikust austust," kirjutas ta sotsiaalmeedias.