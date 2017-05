Maalihke tõttu oli Sauga jõe vool häiritud

Viimaste aegade suurima maalihke tagajärjel oli Sauga jõe vool tugevalt häiritud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reede hommikupoolikul oli Nurme silla kõrval toimunudmaalihke tagajärgi inspekteerimas keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo ametnikud.

Maalihke ala tuleb esmalt mõõta ja kaardistada ning siis peavad eri ametkonnad ja tee ehitaja maha istuma, et õnnetuse põhjused ja loodusele tekitatud kahju suurus välja selgitada.

"Meie silmis oleks see kahju suurem olnud, kui see jõesäng olekski kinni jäänud. Siis olnuks see hukutav kaladele. Kuid õnneks on see vee vool nii tugev ja öö jooksul murdis läbi sellest," märkis keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus.