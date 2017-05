Majanduskomisjoni liige seaks autorehvide vanusele piirangu

Ühes Tallinna parklas veidi ringi vaadates leidis "Aktuaalne kaamera" auto, mille all olid üle kümne aasta vanused rehvid. Samas aga ei saanud nende samade rehvide mustri jääksügavuse üle kurta. Küsimus on, kas sellised rehvid tagavad tegelikult ohutuse.

Rehviliidu juht Kaur Kuurme leiab, et mõistlik vanusepiir võiks rehvidel olla, sest rehvi pidamisomadused vähenevad aastatega.

"Kummisegu koostis seistes muutub, isegi siis kui rehv ainult laos seisab. Pidamine näieks märjal teel ei pruugi kindlasti nii hea olla kui uuel rehvil," ütles Kuurme.

Sotsidaaldemokraadist riigikogu majanduskomisjoni liige Jaanus Marrandi on välja pakkunud, et Eestis võiks kehtestada rehvidele vanusepiirangu.

"Oleks mõistlik kehtestada majandusministri määruses kord, et rehvid võiksid olla mitte üle 6-7 aasta vanad ja seda kontrllitaks tehnilise ülevaatuse käigus," selgitas Marrandi.

Ametlikku ettepanekut komisjon siiski veel teinud pole, sest enne soovitakse kutsuda üles diskussioonile.

Maanteameti liiklusekspert Villu Vane ütleb, et rehvidele vanuse piiri kehtestamist on arutatud ka näiteks tema juhitud liiklusõnnetuste ekspertkomisjonis, kuna ainuüksi sel aastal on juhtunud kaks surmaga lõppenud sõnnetust, kus olid mängus üle 10 aasta vanused rehvid.

"Me ei ole sellega spetsiaalselt tegelenud, kuid nüüd tundub, et tuleb asjaga tegeleda ja vaadata siis, kui suur see probleem on. Seejärel otsustada, kas kehtestada mingi vanusepiir või piisab inimeste teavitamisest," lausus Vane.

Vane lisas, et kui piirang kehtestada, siis ikka auto omanikele, mitte ettevõtetele.

Vane sõnul oleks esialgu vaja teha analüüs, kui palju vanu rehve üldse kasutuses on ja probleem kaardistada.

Lähiaastatel seega midagi veel tema sõnul juhtuma ei hakka. Küll aga paneb ta südamele, et üle kümne aastaste rehvidega ei maksaks sõita.