Opositsioon peab IRL-i esimehevahetust koalitsiooni püsimisele proovikiviks

Opositsiooni arvates võib võimuliidu lagunemine arvesse tulla siis, kui Isamaa ja Res Publica Liit valib 13. mail uue esimehe. Koalitsioon lagunemisse ei usu ning kinnitab, et valitusliidus on kõik korras.

Vabaerakondlane Andres Ammase sõnul tundub valitsus olema omadega puntras sest eelnõud valmivad kiirustades. Reedel kestis rahanduskomisjoni istung lausa viis tundi. Valitsus soovib, et riigikogu jõuaks maksumuudatused heaks kiita juunis.

Ammas leiab, et selline rabistamine paneb parlamendi küllalt raskesse olukorda. "Sealhulgas nii opositsiooni kui koalitsiooni saadikute panemine ebamugavasse olukorda on fakt."

Eilsel valitsuse kabinetinõupidamisel jõuti põhimõttelisele kokkuleppele suurtes taristuinvesteeringutes. Kadri Simson ütleb, et koalitsioonis on igal erakonnal omad huvid, kuid õhkkond valitsusliidus on hea.

"Jõuame otsusteni väga heas tempos ja läbimõeldult ja sedasi üks töökas koalitsioon tegutsema peabki," hindas majandusminister Simson.

Sotsiaaldemokraat Indrek Saare sõnul on koalitsioon langetanud oma tegevuse jooksul põhimõttelisi otsuseid ja laialimineku plaane pole tema hinnangul olnud.

Opositsiooni hinnangul mõjutab koalitsiooni püsimajäämist Isamaa ja Res Publica Liidu otsused pärast uue esimehe valimist.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Remo Holsmer usub, et IRL-is valitseb ootus, et partei end valitsuses kehtestaks, sest praegu viiakse ellu sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna poliitikat.

Andres Ammase sõnul ei ole Jüri Ratas mõistnud näiteks üheselt hukka korruptsiooni pealinnas. "Need kaks asja on väga tundlikud IRLi jaoks - korruptsioon ja eelarve tasakaal, mis on olnud Eesti poliitika püha lehm paarikümne aasta jooksul."

IRL-i praegune esimees Margus Tsahkna ei usu, et uus juht koalitsioonist lahkuda sooviks, sest Helir-Valdor Seeder volikogu esimehena ja Kaia Iva erakonna aseesimehena toetasid praeguse koalitsiooni moodustamist ning ei sünni seetõttu üleöö uueks.