Rakvere keskerakondlased peavad valimiste eel parteisisest võitlust

Löögi alla sattunute meelest soovitakse riigikogu liikme, Keskerakonna Rakvere osakonna juhi Siret Kotka-Repinski eestvedamisel mängust välja lülitada need, kes võivad valimistel juhtkonna liikmete hääli ära võtta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sügisel Rakvere volikokku kandideerida kavatseva Kotka-Repinski sõnul ei soovinud Rakvere osakonna juhatus näha keskerakondlastest Rakvere volikogu liikmeid Andres Jaadlat ja Urmas Tamme sügisestel valmistel oma nimekirjas. Põhjuseks on nende seotus Rakveres asuva kompetentsikeskuse ehk Targa Maja probleemidega.

"Leidsime, et nad on usalduse kaotanud nii keskerakondlaste kui ka kohalike rakverelaste silmis. Seetõttu me ei näe, et nad võiksid meie Keskerakonna nimekirjas Rakveres kandideerida," põhjendas Kotka-Repinski.

Rakvere linnavolikogu liikme Urmas Tamme arvates on tegu erakonnasisese võimuvõitlusega. "Konkurents ei ole ainult erakondade vahel. Nagu selgus, on konkurents ka erakonna sees ehk kardetakse kaotada hääli kellelegi."

Rakvere endise linnapea Andres Jaadla väitel on tema seos Targa Majaga otsitud põhjus, kuna ta pole sellega juba kolm aastat seotud. Jaadla enda sõnul tunneb ta ise Rakveres erakonnakaaslaste toetust.

"Erakonna liikmete hinnangul on Jaadla ja Tamm igati tublid, auväärt ja linnas populaarsed inimesed ning väärivad kandideerima kohalikel valimistel. See on igal juhul fakt," lausus Jaadla.

Keskerakonna Rakvere osakonna opositsioon on alustanud tööd selle nimel, et kolmandiku liikmete toel kutsuda kokku osakonna erakorraline üldkoosolek, kus valitaks uus juhatus. Siret Kotka-Repinski selle toimumisse ei usu.