Inimkehasid eksponeeriv näitus jõudis pärast kolme aastat ootamist Tartusse

Tartus Ahhaa teaduskeskuses laupäeval avataval näitusel on inimkehadel sõna otseses mõttes nahk üle kõrvade tõmmatud.

Hispaaniast toodud näitusel võib uudistada nii kihtideks lõigatud koljut, laiali laotatud veresoonkonda kui ka seda, millised näevad välja suitsetaja kopsud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ahhaa keskus ootas kolm aastat järjekorras, et inimkehasid eksponeeriv näitus endale saada. Nüüd avatavale näitusele on välja pandud kaksteist päris inimest, kelle kehad ja siseorganid on säilitatud plastineerimise teel.

"Plastineerimine tähendab, et kõik vedelikud, eelkõige veri ja vesi, võetakse inimkehast välja ja asendatakse need silikoonilaadse ainega. Selle abil saab keha või organit säilitada ilma mürgiste aineteta, mis on näiteks hariduslikel eesmärkidel väga kasulik," selgitas näituse omanik Luis Ferreiro.

Kaksteist plastineeritud keha on maailma näitustel ringi rännanud juba üheksa aastat. Eestis on nad esimest korda.

Väljapaneku peamine eesmärk on inimestele näidata, milline nende keha seestpoolt välja näeb ja kuidas selle eest hoolitseda tuleks. Näitus jääb avatuks novembrikuuni.