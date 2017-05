ERR Pariisis: soosik Macron räägib üha enam vajadusest reformida EL-i

Prantsusmaa saab ülehomme endale uue presidendi ning viimased valimiseelsed päevad on näidanud, et suursoosik Emmanuel Macron räägib üha rohkem vajadusest reformida Euroopa Liitu.

Sellega püüab ta enda poole kallutada neid, kes on liidu suhtes kriitilised ning nõuavad ühenduse muutmist senisest palju sotsiaalsemaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vincent Martigny on Pariisi École Polytechnique politoloogiaõppejõud, kes avaldas hiljuti raamatu Prantsuse kultuurist ja identiteedist. Euroopa Liit on prantslaste identiteedi oluline osa ja see on ka põhjus, miks Marine Le Pen pühapäeval toimuvad valimised kaotab, ennustab õppejõud.

"Le Pen on populaarne, kuna ta on immigratsiooni ja islami vastu ning Prantsusmaa suveräänsuse ja identiteedi poolt. Euroopa mängib selles tagasihoidlikku osa. Ta pidi kahe vooru vahel oma programmi muutma, et öelda „võib-olla ma ei lahku EL-ist, vaid küsin prantslastelt, mida nad sellest arvavad." Üks põhjustest, miks teda pidurdab n-ö klaaslagi, miks ta ei suuda ületada 30-40%, põhineb sellel, et ta on EL-i vastu," analüüsis Martigny.

See kõik ei tähenda, et Euroopa Liit prantslastele tänasel päeval ülemäära sümpaatne oleks. Vastupidi, nõutakse muutust.

Paljud prantslased tahavad sotsiaalsemat liitu, sellist Euroopat, kus lisaks vabale turule oleks ka ühtlustatud maksupoliitika ja sotsiaalsed standardid.

Et rahulolematute hääli võita, on presidendivalimiste soosik, liberaali mainega Emanuel Macron viimastel päevadel hakanud enam rõhutama vajadust Euroopa Liitu muuta.

Macron tahab euroala eelarvet koos selle eest vastutava rahandusministriga Brüsselis. Samuti võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, mida prantslased näevad globaliseerumisohuna, paljud Ida-Euroopa ettevõtted aga konkurentsieelisena.