May konservatiive saatis Briti kohalikel valimistel suur edu

Reede õhtuks kokku arvutatud lõpptulemused näitasid paremtsentristlikule erakonnale toetushäälte kasvu terves riigis, peamine opositsioonierakond Tööpartei sai valusalt lüüa ning Brexiti-meelne Briti Iseseisvuspartei (UKIP) pidi tunnistama hävitavat kaotust.

Kui laekunud olid kõigi 88 võistlustules olnud kohaliku omavalitsuse tulemused, olid konservatiivid võtnud 1900 kohta (võrreldes varasemaga kasv 558 kohta), leiboristid 1151 mandaati (langus 320 kohta) ja EL-i meelsed liberaaldemokraadid 441 kohta (37 võrra vähem).

UKIP kaotas kusjuures kõik 114 mandaati, mida nad kaitsesid, kuid võitis samas juurde ühe koha.

Uut iseseisvusreferendumit korraldada sooviv Šoti Rahvuspartei (SNP) võitis 431 kohta (tõus 31 koha võrra). Samas oli just Šotimaa paik, kus konservatiivid said juurde enim kohti - 164 lisakohaga on neil nüüd 276 mandaati.

Valimistulemuses selgelt pettunud Jeremy Corbyn tunnistas, et tema juhitavad leiboristid seisavad silmitsi väljakutsega, mida võib mõõta "ajaloolisel skaalal", kui nad tahavad võita 8. juunile planeeritud varajasi valimisi.

"Meil on aega viis nädalat, et võita üldvalimised, et me saaksime põhjapanevalt Suurbritanniat ümber kujundada," ütles Corbyn, kelle sõnul ei saa nii leiboristid kui ka kogu briti rahvas endale lubada kättemängitud võimalust nüüd käest lasta.