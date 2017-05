Kaljulaid: Euroopa Liidu tugevus tuleb välja kriiside ajal

President Kersti Kaljulaid pidas reede õhtul Firenzes European University Institute’i korraldatud Euroopa Liidu tulevikule keskenduval konverentsil The State of the Union kõne, milles tutvustas Eesti prioriteete Euroopa Liidu eesistujana.

Kaljulaid rõhutas oma kõnes, et läbi ajaloo on Euroopa Liit näidanud oma tugevust ja ühtsust just neil perioodidel, kui ühised väärtused ja huvid on kõige rohkem ohus.

„Nii Euroopa Liidus sees kui ka väljaspool on jõude, kes sooviks ühendust nõrgestada, seda tükeldada. Kuid EL on alati arenenud läbi erinevate kriiside. Ja EL on palju tugevam, kui me seda teinekord välja näitame. Võib-olla ei ole lahendused, kuhu üheskoos jõutakse, alati parimad, kuid need on olnud alati piisavad ja lähtuvad tervest mõistusest,“ ütles riigipea oma kõnes ning tõi välja, et seepärast on ka liikmesriikide ühtsuse säilitamine ja tugevdamine meie eesistumise peamiseks eesmärgiks.

„Hetkel näeme rohkem kui kunagi varem, et liikmesriigid peavad tulema kokku, hoidma kokku ja tegutsema üheskoos," lisas ta.