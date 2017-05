Missioonilt naasnud Raag plaanib kogemused raamatukaante vahele panna

Mitte niivõrd konkreetselt missioonist, vaid sellest, kuidas ühe konflikti lahendamine toimub või toimuma peaks, vahendas LP.

„Kui peaksin üldisemalt mõtlema, mida missioonid on mulle andnud, siis on selleks arusaamine, et tegelikult inimesed oma ühiskonna arengut ei kontrolli. Siin on peidus suur paradoks," lausus Raag intervjuus. "Meil endil on tunne, et me ei saa elada, ilma et teadlikult ei formeeriks tulevikku. Samal ajal kui vaatame, mis toimub, siis areng on olnud ikka teistsugune. Kuulus ütlemine on: „Inimene teeb plaane, jumal naerab.””

Raag oli seekordsel missioonil Malis tõlk, nagu ka paar aastat tagasi Kesk-Aafrika Vabariigi missioonil. Ta nimetas seda iga antropoloogi unistuste tööks. Sakslaste või hollandlaste vaatlusmissiooni koosseisus sõitsid nad mööda maad ringi, vaatlesid olukorda, vestlesid inimestega, et saada teada nende probleemid. Kuna kohalikud räägivad rahvusvahelise keelena prantsuse keelt, oli Raagi töö vestlusi vahendada.