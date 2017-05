Ratas: EL peab leidma tasakaalu avatuse ja privaatsuse vahel

„Euroopa vajab praegu üle kõige ühtsust sõnades ja tegudes, väärtustes ja mõtetes. Peame leidma tasakaalupunkti avatuse ja privaatsuse, uute ja järele proovitud lahenduste, isiklike ja ühiste huvide vahel ning looma rahulikku ja vaba tulevikku tervele Euroopale ja kõigile eurooplastele," lausus peaminister.

Ratas rõhutas oma kõnes, et pea 70 aastat tagasi alguse saanud Euroopa suurem lõimumine on olnud suur rahuprojekt: „Euroopa Liidu kõige suurem saavutus seisneb kahtlemata selles, et meie kontinendil on kogu selle aja jooksul hoitud rahu. Euroopa riigid ja rahvad on saanud olla siin julged ning meie kõigi ühiseid vabadusi teostada. Peame endale ja teistele seda teadvustama ning hoidma ühiselt loodut, mis on erakordne ja kordumatu."

Ratas lisas, et Euroopa Liidu mõju Eestile olnud väga suur ja positiivne. "Igal pool meie ümber on näha asju ja ettevõtmisi, mis on saanud teoks tänu Euroopa Liidule. Me võtame praegu iseenesest mõistetavana asju, millest mõne aastakümne eest ei osanud veel unistadagi. Riigipiirid ei lahuta enam ammu Euroopat, vaid rõhutavad iga meie liikmesriigi eripära ning see kujundab praeguste põlvkondade mõttelaadi hoopis teistsuguseks."