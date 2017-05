Auveres istutasid talgulised 2500 kuuseistikut

Sel aastal istutab RMK Eestis 21 miljonit puud. Neist kõige rohkem, 3,1 miljonit pannakse mulda just Ida-Virumaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me soovime metsas taastada sama puu liigi, mis seal enne kasvas, et hoida Eesti metsa liigilist koosseisu. Siia istutame ilusa suure kuuseistiku ja istutame selle kuivemasse ossa. Märjem osa jääb looduslikule uuendamisele ja siia tuleb kask päris hästi," selgitas RMK kirde piirkonna metsakasvatusjuht Ilmar Paal.

Nagu paljud teisedki, läks talguline Tiit Lillemets Auveresse koos perega.

"Muidugi on eesmärk, et istutada metsa ja et meil kasvaks ilus mets, et teda ainult ei raiutaks," ütles Lillemets.

Talgupaika viivate teede ääred olid täis prahti. Üks metsaistutustalgute ideid ongi anda inimestele signaal, et mets ei ole mõeldud jäätmete ladestamiseks.

"See on ju täiesti arusaamatu. Odavam oleks ta käitlejale ära anda kui siia metsa vedada. Ja tavaliselt inimene ju kardab ka metsa prahi toomist, sest ta teab, et ta teeb pahandust, aga ikkagi toob. Aga inimesi tuleb selles osas tunnustada, et prügivool metsa väheneb pidevalt," ütles Paal.