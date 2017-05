Rahulolematud Prantsuse põllumehed valimistelt muutust ei looda

Prantsusmaa presidendivalimistel on kõlama jäänud tugev protestimeeleolu ning teiste seas on rahulolematud paljud põllumehed, kelle sõnul ei suuda nad praeguste hindade juures oma tegevust jätkata. Põllumehed ootavad muutusi, aga nad ei usu enam, et valimised neid tooksid.

Eelmisel sügisel avas Marne'i regiooni põllumajanduskoda raskustes põllumeestele usaldustelefoni ning Prantsusmaal räägitakse põllumeeste enesetappudest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi sealne põllumajandus haukab suurima tüki Euroopa Liidu toetustest, siis kõrgete kulude ja sageli väikeste majapidamiste tõttu ei ole Prantsuse kaubad Euroopas konkurentsivõimelised.

Clarisse Depart on talupidaja Marne'is Igny Comblizy külakeses. Piimakarja pidamise on ta lõpetanud ning alles on jäänud lihaveised, teraviljakasvatus ja ratsutamiskeskus.

"Kõik kolm tegevusala kokku pannes, siis kui ühel neist ei lähe hästi, siis teine võimaldab seda tasa teha - niimoodi me saame hakkama. Aga ma ei teeni 3000 eurot kuus," rääkis Depart.

Tema arvab, et hinnad ja teenistus põllumajanduses peavad tõusma ning kodumaist kaupa tuleb kaitsta.

Külakesse on jäänud vaid üks piimalehmade pidaja. Just see tegevusala on viimases kriisis eriti kõvasti kannatanud.

"Praegu on raske elada üksnes piimatootjana," tõdes Earl Mignon Pere et Fils talu pidaja Lise Mignon.

Vauchamps'i küla juures leidub naftat, kuid piirkonna tegelik nafta peitub vahuveinis.

32 000 pudelit hinnatud vahuveini aastas tootev Monique Neret ütles, et šampanjaäril läheb paremini kui muul põllumajandusel. Tema sõnul on väiketootjal aga ka selles äris üsna keeruline üha valivama kliendini jõuda.

Väikeettevõtjate kohustuste koormat tuleks tema hinnangul kergendada.

"Ma ei tea, kas poliitikud mõistavad väikeettevõtja probleeme, ma ei ole selles kindel. Sellest on kahju, sest väikesed ettevõtted nagu meie võiksid tööd anda, aga me ei saa," rääkis Champagne Neret-Vely omanik.

Ettevõtjad on eriarvamusel selles, kas lahendusi aitaks leida valimiste finišisirgele jõudnud Marine le Pen või Emmanuel Macron. Küll aga arvavad nad, et Euroopa Liidust lahkumine ei oleks lahendus. Samuti jagavad nad umbusku poliitikute suhtes.

"Mõlemad oleks sama jama," arvas Lise Mignon.