Moskva politsei pidas Bolotnajal kinni seitse inimest

Kinnipeetud toimetati siseministeeriumi Hamovniki osakonda.

"Kolmele kodanikule koostati protokoll seoses koosoleku, miitingu, meeleavalduse, marsi või piketi organiseerimise korra rikkumisega, teistega viidi läbi profülaktiline vestlus, mille järel nad vabastati," märkis politsei.

Varem laupäeval lõppes Moskvas Sahharovi prospektil võimudega kooskõlastatud aktsioon "Omavoli ja repressioonide vastase Venemaa eest", mis oli pühendatud 2012. aasta 6. mai Bolotnaja väljaku sündmuste aastapäevale.

Opositsioon nõudis vahistatute vabastamist

Viis aastat tagasi mõisteti paljud vangi korrakaitsjatele mitteallumise eest. Laupäeval nõudsid mitusada opsitsionääri oma kaaslaste vabastamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Annetuste korjamine poliitvangidele ei käinud eriti aktiivselt. Miitingul osalejaid oli ka palju vähem kui viis aastat tagasi Bolotnaja väljakul ehk umbes tuhat inimest.

Opositsiooni hinnangul on aga iga miiting või demonstratsioon löök võimudele.

"Iga miiting, iga demonstratsioon on ähvardus nende võimule, sest riik on okupeeritud, sest nii on lihtsam seda röövida. Jahid, mis maksavad miljoneid, luksuslikud paleed - nad kardavad seda kõike kaotada, sest nad saavad aru, et tuleb kord ka vastutada," rääkis endine riigiduuma saadik Gennadi Gudkov.

Osa neist, kes viis aastat tagasi toimunud sündmuste eest vangi mõisteti, on juba vabaduses ja jätkavad oma võitlust.

"Isegi kui see ei muuda midagi, isegi kaotus võitluses omavoli ja autoritaarse režiimi vastu on väärikas. Kodus istuda ja olla selle kurjuse passiivne kaasosaline - vot see on häbiväärne. Ma ei luba, et midagi saavutan, aga ma tean, et kui võitlen, siis jään inimeseks," ütles endine poliitvang Ildar Dadin.

Vene ühiskond on aga passiivne ja opositsionäärid otsivad kaastunnet välismaalt.

"Ma ei taha oma lastele sellist tuleviku, mis on tegelikult meie igavene minevik, ma mõtlen stalinistlikku terrorit. Sellepärast me läheme välja ja loodame, et maailm kuulab meid. Venemaa on väga haige riik, meil on see haige diktaator Putin, ta on vaimselt haige. Ja ta on valmis tuumanupule vajutama," rääkis moskvalane Nadir Fatov.