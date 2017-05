Pärnus avati 11. korda motohooaeg

Pärnu rannaäärsele Supeluse tänavale hakkas mootorrattaid kokku sõitma juba hommikutundidel ja neid oli sadu, kui mitte tuhandeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kümneid kordi rohkem on aga neid, kes tulid lihtsalt uhkeid tsikleid ja kirevat seltskonda uudistama.

Korraldajaid rõõmustas aga, et ilm üritust soosis. "On olnud väga külm kevad, eelmisel nädalavahetusel oli lumi maas. Aga nüüd on soe ja ilus ja päike särab. Ma usun, et rahvast tuleb palju," ütles motoklubi Wild Cards president Andres Mathiesen hommikul.

Selleks, et algav hooaeg turvaline oleks ja õnnelikult ka lõpeks, on motomeestel üks tarkusetera. "Minu arust kõige parem ütlus läbi aegade on Kreisiraadio oma, kui nad pubi ukse vahelt välja vaatasid ja ütlesid, et "sõida, aga ära mölise"," rääkis Mathiesen.