Ratas: LNG terminal peab tekkima turuloogikast lähtudes

Balti riikide ja Poola peaministrite esmaspäevasel kohtumisel on muu hulgas arutlusel ka LNG terminali küsimus ning peaminister Jüri Ratase sõnul peaks regionaalne terminal tekkima turuloogikast lähtudes. Turutõrke korral saab kaasrahastust taotleda Euroopa Liidult.

Ratas ütles kohtumise eel ERRile, et Eesti toetab regionaalse terminali plaanidega edasi liikumist. Euroopa Komisjoni tellitud uuringus leiti, et Soome lahe rannik on parim asukoht regionaalse LNG terminali rajamiseks.

“Leedu poolt Klaipeda sadamasse renditud ja laeval asuv veeldatud maagaasi terminal tõi kiire lahenduse regiooni gaasi tarneallikate mitmekesistamiseks, kuid pikaajaline lahendus oleks siiski Soome lahe rannikule rajatav regionaalne LNG terminal,” ütles peaminister.

Ta lisas, et regionaalne LNG terminal peab tekkima, lähtudes turuloogikast.

"Kui esineb turutõrge, on võimalik taotleda regionaalse LNG terminali rajamiseks Euroopa Liidu kaasfinantseerimist," sõnas Ratas.

Lisaks soovitakse kohtumisel saada selgust, kuidas sünkroniseeritakse Balti riikide elektrisüsteem Kesk-Euroopa süsteemiga. Teadlased on leidnud, et nii varustuskindluse kui ka tulevaste kulude mõttes on parim sünkroniseerimine Poola kaudu kahes eraldi asukohas kulgevate vahelduvvooluühenduste kaudu.

Esmaspäevase kohtumisel on teemaks ka piirkondlik julgeolek, Rail Balticu ehitamine ning Euroopa Liidu tulevikuga seotud küsimused.