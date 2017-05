Ministeerium: Koeru ja Rakke ühinemine on ebaseaduslik

Aprilli lõpus esitas Koeru vald rahandusministeeriumile järelepärimise, milles soovis teada, kui kaugel on Koeru ja Rakke valla ühinemistaotluse menetlus. Ministeeriumi hinnangul on aga kahe valla volikogu vastuvõetud ja esitatud taotlused ning dokumentatsioon haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ebaseaduslikud, sest eksivad haldusreformi ja ka Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse vastu.

Ministeeriumi vastusest selgub, et Koeru ja Rakke vald pole ühinemise käigus arvestanud haldusreformi seadusest tulenevaid erisusi, vaid on lähtunud eelkõige haldusjaotuse seadusest.

"Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse sätete kohaldamine, eirates haldusreformi seaduse sätteid, on haldusreformi läbiviimisel põhimõtteliselt välistatud," seisab ministeeriumi vastuses.

Näiteks toob ministeerium asjaolu, et Koeru ja Rakke vald ei esitanud nõutavaid dokumente enne tähtaega, mis oli 1. jaanuar 2017, samuti ei vastaks tekkiv omavalitsus omavalitsusüksuse miinimumkriteeriumile, mis on 5000 elanikku.

Ministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemetsa allkirjaga dokument kinnitab, et volikogude algatatud tähtajast hilisem haldusterritoriaalse korralduse muutmine haldusreformi läbiviimisel ei ole haldusreformi seaduse järgi võimalik ning selle seadusega mitte arvestavaid ühinemisi praegu läbi viia pole võimalik.

Seega ei esita ministeerium kahe valla esitatud ühinemistaotlust kinnitada ka valitsusele, küll teavitab ministeerium valitsust sellest.

See, kas valitsus otsustab sundliita Koeru valla kuue omavalitsuse alusel tekkiva Järva vallaga või jätab need täiesti iseseisvaks, selgub pärast 15. maid. Selleks ajaks ootab rahandusministeerium Koeru volikogu otsust soovi kohta liituda Järva vallaga.

"Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei esita Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta 2017. aasta 15. maiks arvamust, loetakse nimetatud ettepanek vastuvõetuks," märgib ministeerium.

Koeru vallavolikogu esimees Külvar Mand ütles, et on rahandusministeeriumi vastusega nende järelepärimisele tutvunud ning edastanud selle juristidele, et nemadki oma seisukoha kujundaksid.

"Enne Rakkega ühinemisläbirääkimiste alustamist pidasime ju nendega nõu tegevuse seaduslikkuse üle," lausus ta Järva Teatajale. "Eks ministeeriumi vastus lisa asjadele vürtsi, aga selge on see, et ministeerium otsustada ei saa, vaid otsuse langetab valitsus".

Teisipäeval on Koerus volikogu erakorraline istung, kus Mandi ütlust mööda võtab volikogu seisukoha rahandusministeeriumi kirja suhtes ja teeb otsuse valitsuse sundliitmise ettepaneku kohta.