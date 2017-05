Bahovski: Macroni reformikava võib kaasa tuua hõõrumisi Berliiniga

"Alati võib küsida, kas Prantsuse valijad hääletasid ikka kõik Macroni poolt," ütles Bahovski BNS-ile. "Usutavasti hääletasid paljud ka Marine Le Peni vastu, seega valiti kahest halvast vähem halb," sõnas Bahovski.

"Macroni valimisega ei kao Prantsusmaa probleemid ja eks näis, kas François Hollande´iga tekkinud pettumusest üle saadakse."

Bahovski avaldas arvamust, et olulist osa Macroni võidus mängis ka tema isik. "Le Pen kehastas ju enda valimisretoorika järgi inimest, kes viib Prantsusmaad edasi, andes sellele uut energiat, ja seni oli tal lihtne oma seniste rivaalide paistel seda ka teha. Aga Macron on noorem ja energeetilisem kui Le Pen ja seega Le Peni retoorika temaga ei toiminud."

Pärast Hollandi üldvalimisi ja Prantsusmaa presidendivalimiste teist vooru on Bahovski sõnul populismi tiibu Euroopas "kõvasti kärbitud". "Samas oleks naiivne arvata, nagu populism kuhugi kaoks," ütles ta.

"Lahing on võidetud, aga mitte sõda ning Macron peab ikkagi arvesse võtma, et suur osa valijatest hääletas Rahvusrinde poolt. Rahvusrinde nullimiseks ei piisa vaid selle sildistamisest, vaid vaja on uut poliitikat, mis kaotaks Rahvusrinde olemasolu mõtte. See on ilmselt Macroni ees seisev raskeim ülesanne," sõnas Bahovski.

Diplomaatia peatoimetaja sõnul tekitab Macroni valimisvõit kindlust, et Prantsusmaa jätkab Euroopa lõimumisprojekti kursil. "Samas tuleb meenutada, et Macron soovib ka Euroopa Liitu reformida, mis muidugi võib tekitada hõõrumisi Berliiniga. Ent enne Saksamaa Bundestagi ja Prantsusmaa Rahvusassamblee valimisi vaevalt, et selles plaanis midagi muutub," ütles Bahovski.