OTSE kell 15: õiguskantsleri hinnang välireklaami piiramise kohta

Arupärimise ajend on riigikogu liikme Artur Talviku ning politsei- ja piirivalveameti kohtuvaidlusest Talviku autole paigutatud kleepsude üle 2015. aasta riigikogu valimiskampaania ajal.

Tallinna ringkonnakohus otsustas veebruaris, et poliitilise välireklaami piirang on osaliselt põhiseadusvastane.

Õiguskantsler on oma sellekohases arvamuses riigikohtule teemat laiendanud öeldes, et piirang tuleks maha võtta kogu vallasvaral ja see peaks laienema ka europarlamendi ja kohalike valimiste raamesse.

Vabaerakonna saadikud küsivad nüüd Madiselt, kas kampaaniapiirangud koosmõjus erakondade ja kandidaatide rahastamise korraga tagavad kandideerijatele võrdsed võimalused või loovad mõnele lubamatuid eeliseid.