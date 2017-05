Õiguskantsler Ülle Madise ütles esmaspäeval riigikogu istungil Vabaerakonna saadikute arupärimisele poliitilise välireklaami piirangu kohta vastates, et näeb selles piirangus vastuolu põhiseadusega.

Õiguskantsleri sõnul on välireklaami keeld on põhiseadusega vastuolus, sest piirab ülemääraselt vähem varakate kandidaatide võimalust end reklaamida.

Madise lisas, et eriti karm on see piirang kohalike omavalitsuste volikogu valimistel, kus osaleb palju valimisliite ja üleriigilise tuntuseta kandidaate, kes ei saa ka riigieelarvest toetust ja seega seatakse parlamendierakonnad eelisseisu.

Õiguskantsler ütles, et välireklaam on nihkunud varasemasse aega, aktiivse kampaania ajal aga kallimatesse kanalitesse nagu televisioon ja osav internetiturundus.

Kandidaatide võrdseid võimalusi eriti kohalike valimiste kontekstis piirab Madise sõnul ka nn hallis tsoonis tehtav poliitiline reklaam: munitsipaalmeedia, teavitus avalikus ruumis ja ühistranspordis.

Madise ütles, et kehtiv süsteem loob eelised suurerakondadele ja neile, kes on valmis tegutsema nn hallis tsoonis. "Agitatsiooni reeglid peaksid olema selged, õiglased ja kõikidele kohustuslikud ka praktikas."

Vaidluse ajendiks on Artur Talviku ja PPA kohtuvaidlus

Arupärimise ajend on riigikogu liikme Artur Talviku ning politsei- ja piirivalveameti kohtuvaidlusest Talviku autole paigutatud kleepsude üle 2015. aasta riigikogu valimiskampaania ajal.

Tallinna ringkonnakohus otsustas veebruaris, et poliitilise välireklaami piirang on osaliselt põhiseadusvastane.

Õiguskantsler on oma sellekohases arvamuses riigikohtule teemat laiendanud öeldes, et piirang tuleks maha võtta kogu vallasvaral ja see peaks laienema ka europarlamendi ja kohalike valimiste raamesse.

Vabaerakonna saadikud küsivad nüüd Madiselt, kas kampaaniapiirangud koosmõjus erakondade ja kandidaatide rahastamise korraga tagavad kandideerijatele võrdsed võimalused või loovad mõnele lubamatuid eeliseid.