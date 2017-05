Taksojuhtide liit: Taxify üritab turgu üle võtta

Taxify teatas esmaspäeval Tallinna sõiduhindade langetamisest ja põhjendab seda teenuse efektiivsemaks muutmisega. Eesti Taksojuhtide Liidu juhatuse liikme Lembit Poolaku hinnangul on aga taksohinnad praegu niigi ebanormaalselt madalad ja tegu on katsega turgu üle võtta.

Taxify privaatjuhtide uute baastariifide kohaselt maksab sõidu alustamine Tallinnas 99 senti, sõidukilomeeter 35 senti ning ajatariif on 10 senti minut.

Lisaks läks Taxify üle kategooriatega tellimisele, mis tähendab, et klient saab valida viie kategooria vahel autode vanuse ja kvaliteedi alusel ning pärast sihtkoha lisamist saab näha sõidu eeldatavat hinda.

Taksojuhtide liidu juhatusse kuuluv Lembit Poolak leiab, et Taxify üritab turgu suuresti dumpinguhindu kasutades üle võtta.

"Iga inimene, kes võtab natukene kokku oma isikliku auto kulud ja liidab sinna näiteks juhi töötasu, mis tagaks sellele juhile normaalse äraelamise, siis kujunebki välja ühe kilomeetri hind. Ja kui sellest arvestusest lähtuda, jõuamegi sinnani, et taksohinnad on täna üle mõistuse madalad. Arvestades nüüd kütuse hinnatõususid, siis sellise odava hinnaga teenindades need vaesed Taxify juhid lõppkokkuvõttes ei võida, vaid sõidavad oma sõidukid lihtsalt läbi," leiab Poolak.

Ta peab loogiliseks ja loomulikuks, et inimesed tahavad saada teenuseid tasuta või väga odavalt ja hind mängib suurt rolli. Taxify tekitab aga Poolaku hinnangul ebamõistlikult madalate hindadega teistele firmadele ja taksojuhtidega kahjumit.

Taksojuhtide liidu esindaja sõnul ei ole taksohindu nii lihtne muuta, sest tuleb muuta ka taksprogrammi, adapteerimistunnistust, hinnasilte ja muud. Sõidujagajad saavad aga hinda pidevalt korrigeerida ja Poolak arvab, et kui hinnalanguse tõttu neile rohkem kliente tekib, tõusevad suureneva nõudluse tuules ka hinnad.

"Seetõttu, et neil on need asjad täna nii nagu nad on, oleme ka selles olukorras, kus taksoteenuse osutajatele, kes on taksojuhid taksomeetri ja kõigi täna kehtivast seadusest olevate asjadega, pannakse teist korda jalg taha, kui viisakalt öelda," nentis ta.

Taxify arendusjuht Martin Villig ei olnud kriitikaga nõus ja ütles, et tegu ei ole dumpinguhindade, vaid turu kasvatamisega.

"Meil on 25 linna ja näeme väga selgelt, et kui hinnad lähevad veidikene allapoole, siis sellega turumaht kasvab, järjest rohkem inimesi saab seda teenust endale lubada," märkis ta.

Villigi sõnul toob sõitude arvu kasv kaasa selle, et kui praegu ootavad juhid palju aega tühja, siis odavamate hindadega on autod rohkem töös, mistõttu juhtide tunnitasu jääb samaks või isegi kasvab.

"See on hinnamuutuse peamine eesmärk," kinnitas ta. "Kuni sõitude arv aktiivselt kasvab, vähendab Taxify ka oma teenustasu - me kompenseerime oma juhtidele seda, see on ikkagi tasakaalus".

Lisaks väheneb sõitude arvu kasvu tõttu tema sõnul ka tühjalt ettesõitude pikkus. Ta tõi näite, et kui väiksema autopargiga taksofirma peab näiteks pool maad kohale sõitma ja teise poole eest saab kliendi käest raha, siis olukorras, kus ette tuleb sõita üks kilomeeter ja kuus kilomeetrit sõita tasu eest, on tasakaal teine.

"Efektiivsus ja kogu turumahu kasv muudab kogu teenuse nii palju efektiivsemaks, et teenistus jääb enam-vähem sarnaseks juhtidel, see ei muutu suures plaanis," usub Villig.