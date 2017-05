Niinistö tuleb laupäeval Tallinna

President Niinistö kohtub ka oma visiidi käigus Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga, teatas Soome presidendi kantselei.

Lennart Meri konverentsil arutletakse tänavu väljakutseid lääne maailma julgeolekule ning võimalusi neid lahendada.

Konverentsi pealkirjaks on ”Darkest Just Before the Dawn?”. President Niinistö arutab oma kõnes rahvusvahelise julgeoleku väljakutseid Soome vaatevinklist.