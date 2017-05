Putin ärgitas Macroni ületama vastastikust umbusaldust

"Prantsusmaa kodanikud usaldasid Teile riigi juhtimise Euroopa ja kogu maailma jaoks keerulisel ajal. Terrorismi- ja vägivaldse äärmusluse ohu suurenemist saadab regionaalsete konfliktide teravnemine ja tervete piirkondade stabiilsuse kadu," öeldi presidendi läkituses.

"Nendes tingimustes on eriti tähtis ületada vastastikune umbusk ja ühendada jõupingutused rahvusvahelise stabiilsuse ja julgeoleku tagamiseks," lisati dokumendis.

Kremli pressiteenistus märkis, et Vene president "kinnitas valmidust asjalikuks koostööks kahepoolse, piirkondliku ja üleilmse päevakorra küsimustes, väljendades veendumust, et see vastaks nii Vene kui Prantsuse rahva riiklikele huvidele".

"Putin soovis Macronile ka tugevat tervist, heaolu ja edu riigipea vastutusrikkas ametis," seisis pressiteates.

Liikumise En Marche juht Emmanuel Macron võitis pühapäeval presidendivalimiste teise vooru, seljatades Rahvusrinde kandidaadi Marine Le Peni.

Putini ja Macroni suhteid peetakse jahedateks. Valimiskampaania ajal ütles Macron muu hulgas, et Venemaa pole vaba demokraatia. Lisaks süüdistab Macroni kampaania vene häkkereid küberrünnaku sooritamises kampaania arvutitele.