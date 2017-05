Haridusminister Mailis Reps sünnitas pühapäeval tütre

Haridusminister Mailis Reps teatas, et tema perre sündis pühapäeval tütar.

„Eile sündis meie perre tütar Charlotte, kes on hetkel teravdatud arstliku tähelepanu all," ütles Reps pressiteate vahendusel.

"Väga palun kõigil heasoovijatel ja meedial olla mõistvad ning anda meile praegu rahu," lisas ta ja lubas anda täpsemat infot, kui asjaolud seda võimaldavad.

Mailis Reps on abielus lätlasest vandeadvokaadi Agris Repšsiga. Neil on kokku kuus last: poeg Richard (sündinud 2004), tütar Elizabeth (2006), poeg Karl Robert (2007), poeg Henry Roger (2011), poeg Frederick (2014) ja tütar Charlotte (2017).