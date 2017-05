John Schindler: Trumpi ootab ees langemine

"See protsess viib Washingtonis olulise poliitilise puhastuseni, mis kujuneb traumaatiliseks, aga on vajalik," lausus reedel Tallinnas algaval Lennart Meri konverentsil osalev Schindler.

Tema sõnul on Trumpi püüded suruda kongressile ja kohtutele oma tahet peale juba nurjumas. "Tema populaarsus avalikkuse silmis on lihtsalt ebapiisav, et võimaldada sellist kodanikuühiskonna lämmatamist, mida Trump tahab," lausus USA riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) endine töötaja.

Schindler lausus BNS-ile, et Venemaa sekkumine USA presidendivalimistesse ehk niinimetatud Kremlingate on teinud Ühendriikide poliitikale ja ühiskonnale arvestatavat kahju.

"See on halvendanud USA-s niigi tõsiseid ideoloogilisi lõhesid ning muutnud meie toore poliitika palju tooremaks," lausus kolumnist.

Kõige tõsisem on tema sõnul viis, kuidas Trump varem presidendikandidaadina ja nüüd riigipeana taunib rituaalselt igasugust kriitikat enda ja oma valitsuse aadressil kui "libauudiseid".

"See on otse öeldes demokraatlikke väärtusi õõnestav putinlik taktika. Vaba meedia on Ameerika demokraatia nurgakivi ja on selge, et Trump vihkab seda," sõnas Schindler.

Samas ei saa salaoperatsioonid luureeksperdi sõnul luua poliitilisi tingimusi, vaid saavad üksnes ära kasutada seda, mis on juba olemas.

"Piisavalt palju ameeriklasi suhtus enne 2016. aastat föderaalinstitutsioonidesse skeptiliselt," ütles Schindler vastuseks BNS-i küsimusele, kas Kremli erioperatsioonil on õnnestunud pöörata üks osa USA elanikkonnast föderaalsete institutsioonide vastu.

