Endine Estonian Airi juht alustas tööd Nordicas

Urva, kes oli aastatel 2002-2005 Estonian Airi juhatuse esimees, ütles, et tema ülesanne hakkab olema suhete hoidmine ja arendamine nii Eesti kui välismaa partneritega, vahendas Postimees.

See hõlmab näiteks Nordica koostööd Poola riikliku lennufirmaga LOT, aga ka allhanke lendude tegemist Põhjamaade lennufirmale SAS, kellega saadi hiljaaegu leping.

"Kuna kõik need suhted on uued, vajavad need arendamist ja paikaloksutamist. See ongi minu ülesanne," rääkis ta, lisades, et uute väljakutsetena tahab ta kindlasti taolisi partnereid, kellele allhankelende tehakse, juurde leida.