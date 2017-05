Iva ja Seeder lubasid, et nemad IRL-is ridu puhastama ei hakka

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimehekandidaadid Kaia Iva ja Helir-Valdor Seeder olid suuremas osas sarnastel seisukohtadel. Iva kinnitas, et esimeheks valimise korral valitsuses sotsiaalkaitseministrina, Seeder jättis lahtiseks, kas soovib ministrikohta või mitte. Mõlemad rääkisid, et erakonnas pole lepitamatuid leere.

"Oma ettepanekud teen läbi erakonna, mitte meedia kaudu," ütles endine põllumajandusminister teisipäeval ERR-i korraldatud debatil. Ta lisas, et kui osutub laupäevasel IRL-i suurkogul esimeheks valituks, siis tal tuleb teha oma valik nii Margus Tsahkna jätkamise osas kaitseministrina kui enda valitsusse mineku osas.

Praegu riigikogu maaelukomisjoni juhtiv Seeder meenutas, et aastatel 2007-2011 oli Mart Laar erakonna esimees ja erakonna riigikogu fraktsiooni esimees. "See kogemus on meie erakonnal olemas."

Iva lausus, et sotsiaalkaitseministri töös on väga palju väljakutseid ja tema seda tööd kellelegi teisele loovutada ei soovi.

Debatti juhtinud ajakirjanik Indrek Kiisleri küsimusele, et kas esimehe kohast loobuv Margus Tsahkna ja teda toetanud Marko Mihkelson lahkuvad IRL-ist ja kolivad riigikokku nn aknaalusteks, vastasid mõlemad, et ei usu seda.

Iva ja Tsahkna hindasid end ise ja vastastikku headeks IRL-i esimeesteks, kuid ei soovinud prognoosida, kui palju protsentuaalselt suurkogul nad peaksid hääli saama.

"Jätaks erakonna üldkogu otsustada vastastikkused tugevused, liikmed peavad ise jõudma arusaamisele, et kes meist oleme parem. Mina arvan, et oleme mõlemad sobivad kandidaadid," sõnas Seeder.

Täpset valimistulemust tasuks Seederi sõnul küsida Igor Mangilt. "Kuna on kaks kandidaati, siis laias laastus on mõlemal võimalus võita 50 protsenti."

Mõlemad kandidaadid ütlesid, et IRL-is puuduvad rindejooned ja sügavad erimeelsused.

"Kui Isamaa ja Res Publica ühinesid, siis kindlasti olid suhted teravamad, töö käigus on nüüdseks juba koos kümmekond puuda soola ära söödud ja üksteist tundma õpitud," rääkis Kaia Iva.

Seeder lausus, et erakonna sisedemokraatiaga on asjad korras. "Ei ole kitsa rühmituse käes võimu, samuti ka rindejoont Isamaa ja Res Publica inimeste vahel."