Poliitikud "Reporteritunnis": Eesti kaitsevõime on pidevalt paranenud

"Eesti on kaitstav," ütles kaitseminister Margus Tsahkna. Isamaa- ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Tsahkna lausus, et tugineb dokumentidele ja kavadele, mis on kaitseministrina tema kasutuses.

Tema sõnul on reaalne elu on selline, et liitlased on valmis Eestit kaitsma ja võimalik rünnak Venemaa poolt oleks suunatud kogu NATO vastu. "Ja võime kindlad olla, et Venemaa ei paiska kogu oma sõjalist jõudu Eesti vastu ja me ei ole üksi nagu olime 1939. ja 1940. aastal," tähendas Tsahkna.

Sotsiaaldeomikraadist riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso lausus saates, et kõik on kaitseväes arenemises. "Õppused käivad pidevalt ja me oleme arenemas. Poliitilisi menuprojekte me ei vaja," sõnas Hanso. "Lisaks ei saa me teoks teha unistusi, vaid lähtuma sellest, mida on võimalik teha."

Ta lisas, et Eesti kaitsekulude jaotus on NATO-s üks parimaid, kuna 40 protsenti kulub selleks investeeringuteks, sealhulgas relvastuse moderniseerimiseks. "Potensiaalsel vastasel peab olema liiga valus, et siia sõdima tulla. See ei tasu end ära," rääkis Hanso,

Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme nentis, et viimse 25 aastaga on Eesti kaitsevõime teinud uskumatu progressi, kuid kindlasti pole läinud iga kulutatud euro asja ette. Ta märkis, et Läänemeri on suuresti Venemaa kontrolli all, Eesti õhutõrjevõimekuls on puudulik ja lisaks piisab Venemaal sõjategevuse alustamiseks raketirünnakutest oma territooriumilt.

Erukindlar Ants Laaneots Reformierakonnast märkis, et puudusi on side- ja juhtimiskorralduses, näiteks kaitseväe ja peastaabi koostegutsemisel ühes piirkonnas ning sellega peaks peastaap kindlasti tegelema.

Laaneots rääkis, et Soome on kiirreageerimisüksusi suurendamas 230 000 mehelt 280 000-ni, kuid Eesti hakkab vastavat üksust kasvatama 21 000 võitlejalt 25 000-ni. Hanso vastas, et siinkohal tasub tähele panna, et Soome pole NATO liige, aga Eesti saab ohuolukorras kindel ollal liitlaste toele.

Tsahkna ütles, et Eesti on maaiakitse opereerilisel on Kaitseliit saanud suurema rolli ja samuti on nende sõjalise võimeluse tõstmisse panustatud.

Nii Hanso ja Tsahkna rõhutasid, et Eesti koos NATO-ga tõstab pidevalt luurevõimalust, mis tähendab, et võimalik sõjaline oht on piisavalt varakult ette teada. "Hoiame päris hästi piklu peal," lausus Hanso.