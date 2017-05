Marju Lauristin kandideerib kohalikel valimistel

"Me saame kokku ja arutame Tartu piirkonna juhatuse koosolekul, kes meil kandideerivad, kes on nõusoleku andnud, kes veel ei ole nõusolekut andnud ja kas nad annavad. Aga üldiselt on ta (Lauristin - toim.) varasemalt öelnud, et ta kandideerib. /.../ Ütleme siis nii, et Marju kandideerib," ütles Pikhof ERR-ile.

Marju Lauristin veel avalikult oma kandideerimist kinnitada ei soovinud ja hoidus ERR-i küsimustele konkreetselt vastamast.

Kas kavatsete kandideerida kohalikel valimistel?

No eks seda näeb, aeg ei ole veel täis. Siin alles käivad läbirääkimised.

Kas oleksite valmis kandideerima, tahaksite seda teha?

No eks seda näeb. Räägime siis kui selleks aeg on.