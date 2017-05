Jäätmekäitlejad kurtsid korruptsioonikomisjonis Sarapuu tegevuse üle

Vabaerakondlase Talviku sõnul olid ettevõtjad ahastuses ning ütlesid, et pealinna prügimajanduses toimuvat peaks uurima väga tõsiselt prokuratuur või kaitsepolitsei. "Ettevõtted olid nurkaaetud, mistõttu rääkisid väga avameelselt, et Sarapuu käitumine linnavalitsuse on korruptiivne. Lõppkokkuvõttes on kõik ehitatud nii, et teenus oleks kliendile kallim ja linnavalitsus teeniks selle prügiveoga raha" sõnas ta.

"Küsimuse peale, kas see pole kättemaks kellelegi, kes on võib-olla teie äri keerulisemaks teinud, vastasid nad, et see on hoopis hädakaitse, kuna neid on ähvardatud ja kasutatud ebaõiglasi meetodeid" ütles Talvik.

AS-i Eesti Keskkonnateenused juhatuse liikme Argo Luude sõnul oli selgituste eesmärk viidata, kus on Keskerakonda kuuluva abilinnapea Sarapuu esitanud valeväiteid ja pooltõdesid. "Andsime omapoolseid selgitusi ja viitasime sellele, et Arvo Sarapuu on oma mitmetes sõnavõttudes, kas teadlikult või teadmatusest, tahtlikult või tahtmatusest esitanud valeväiteid ja pooltõdesid," ütles Luude.

Ettevõtjad rääkisid Luude sõnul ära oma versiooni ja arvamuse sellest, miks on probleemid Tallinna prügiveos tekkinud. "Korraldatud jäätmevedu kehtib üle Eesti, aga probleemidest räägime me ainult Tallinnas, muudes omavalitsustes selliseid asju ei ole," sõnas ta.

Luude sõnul pole prokuratuur nende poole ütluste saamiseks pöördunud. "Kui korruptsioonikomisjon jõuab järeldusele, et see asi ei ole kõige ausam ja pöörduvad ise prokuratuuri poole ning prokuratuur leiab ainest uurimise alustamiseks, siis loomulikult anname ütlusi. Aga meie arusaamist mööda prokuratuur ei ole väga selle asja vastu huvi tundnud. Vähemalt ei tea, et oleks, meie poole pöördutud ei ole," sõnas Luude.

Märtsi algusest korraldab Lasnamäel, Õismäel ja Nõmmel prügivedu Baltic Waste Management (BWM), mis võitis Tallinna linna riigihanke. Prügifirmat BWM seostatakse Tallinna prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuuga ja tema väimehe, Sarapuu ärigrupi ATKO juhi Margo Tomingasega. Praegu teostab BWM prügivedu Nõmmel ebaseaduslikult, kuna neil puudub selleks jäätmeluba.