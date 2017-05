President ülendas Kaitseliidu ülema kindralmajoriks

Meelis Kiili on olnud Kaitseliidu ülem viimased viis aastat. Eesti on kindralmajor Kiili kandidatuuri esitanud ÜRO UNTSO sõjalise missiooni juhi kohale, teatas presidendi kantselei.

ÜRO sõjaline vaatlusmissioon Lähis-Idas (UNTSO, United Nations Truce Supervision Organization) loodi 1948. aastal ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga.

UNTSO tegevuspiirkond on Iisrael, Egiptus, Liibanon ja Süüria. Sõjaliste vaatlejate ülesanne on jälgida rahukokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas ja vältida väiksemate vahejuhtumite eskaleerumist laiemateks konfliktideks. UNTSO on ÜRO vanim sõjaline missioon.

Eestis on tegevteenistuses kokku kuus kõrgemat ohvitseri. Neist kõrgeima auastmega on kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. Kindralmajori auastmes on Kaitseliidu ülem Meelis Kiili, vahendas BNS.

Brigaadikindrali auastmes on kaitseväe peastaabi ülem Martin Herem, kaitseväe juhataja asetäitja Indrek Sirel ja Eesti sõjaline esindajana NATO Euroopa ülemjuhatuse juures Artur Tiganik.

Eesti sõjalise esindajana NATO ja EL-i juures teenib kommodoor Igor Schvede. Mereväe kommodoori auaste vastab maaväe brigaadikindrali auastmele.

Eelmisel aastal lahkusid tegevteenistusest kindralmajor Valeri Saar ja brigaadikindral Peeter Hoppe. Ka arvas kaitsevägi mulu reservi kindralmajor Neeme Väli.