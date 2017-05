ERR Pariisis: madal valimisaktiivsus väljendab paljude pettumust

Prantsusmaa järgmine president on Emmanuel Macron, kes kogus valimiste otsustavas voorus 66 protsenti häältest, alistades parempopulistist Marine Le Peni suuremalt kui prognoositi.

Pariisis Louvre'i väljakul algas pidu kohe pärast kella 21 kui valimisjaoskonnad sulgeti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme erakordselt õnnelikud! Mitte üksnes Prantsusmaa, aga ka Euroopa üle. Eesti üle, kõigi üle!" rõõmustas Macroni toetaja Basil.

"Ma olen väga uhke. Prantsusmaa on täna lootusrikas," sõnas Aude.

"Le Peni saamine presidendiks oli võimatu. Mõtle, kui oleks Trump, Le Pen ja Putin?!" kommenteeris Julie.

Basili arvates peaks Macron esmalt tegelema Prantsusmaa majandusega. "Ta peaks andma rohkem vabadust ettevõtjatele, lubama loovust, et luua töökohti, sest tööpuudus on see, mis riiki pidurdab. Kui ta seda muudab, siis paranevad ka sotsiaalsed haavad kergemini," rääkis ta.

Kuigi pea kolm miljonit valimissedelit jäeti protestiks tühjaks ja miljon valijat pani valimiskasti rikutud sedeli, kogus Macron 66 protsenti häältest ja Le Pen piirdus 34-protsendilise toetusega.

Prantsusmaa kohta rekordiliselt madal 74-protsendiline valimisaktiivsus peegeldab pettumust, mida tundsid paljud sotsialistide ja paremtsentri valijad, sest kummagi traditsioonilise partei kandidaat teise vooru ei jõudnud.

Oma võidukõnes rõhutas Macron, et kavatseb seista kõigi prantslaste eest ning olla riigi taasühendaja.

"Ma tahan öelda midagi neile, kes valisid täna Le Peni poolt. Nad väljendasid täna viha, rahulolematust ja vahest ka visiooni. Aga ma teen järgmise viie aasta jooksul kõik selleks, et edaspidi ei oleks enam vaja hääletada äärmuslaste poolt," rääkis tulevane president.

Macroni võidu puhul õnnitlenud Marine Le Pen ütles, et ajaloo kõrgeima tulemuse saavutanud Rahvusrindel seisavad ees suured muutused.

"Rahvusrinne peab end sügavuti muutma, et olla vääriline selle ajaloolise võimaluse ees ja ootuste ees, mida prantslased valimiste teises voorus väljendasid," sõnas ta.