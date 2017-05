Vanalinna baaride öised piirangud jõustusid lõplikult

See tähendab, et jõustusid Tallinna ringkonnakohtu otsused, mis pidasid linna võetud meetmeid Tallinna vanalinnas avaliku korra kaitsmisel ja liiklejate ohutuse tagamisel õiguspärasteks, teatas riigikohus.

Esmaspäeval jõustunud Tallinna ringkonnakohtu otsuses seisab, et piirangud riivavad meelelahutusasutuste ettevõtlusvabadust ja linna käsutuses on erinevaid lahendusvariante, kuidas probleemi lahendada. Kohtu ülesanne ei ole öelda, milline täpselt on neist parim.

Kõnealuseid piiranguid analüüsides otsustas kohus, et linn on leidnud kohase tasakaalu üheltpoolt meelelahutusasutuste ning teisalt piirkonnas elavate inimeste ja tegutsevate ettevõtjate, samuti avalike huvide nagu heakord, linna maine ja UNESCO kulutuuripärandi vahel.

Alkoholi müügi piirang puudutab vanalinnas niinimetatud Bermuuda kolmnurgas asuvaid baare, milles alkoholi müük keelatakse ajavahemikul kell 00:00 kuni 5:00 ja puhkepäevale eelneval ööl kell 1:00 kuni 5:00 ning baar peab olema suletud ajavahemikul kell 1:00 kuni 5:00 ja puhkepäevale eelneval ööl kell 2:00 kuni 5:00.

Lisaks paigaldas linn Suur-Karja ja Pärnu maantee sissesõidule liiklusmärgi öise sissesõidukeeluga välja arvatud elanikud ajavahemikul kell 00:00 kuni 6:00.

Kuna kohtumenetluste ajaks oli alkoholi müügi, lahtiolekuaja ja sissesõidu piirangute kehtivus peatatud, jõustusid need riigikohtu otsusega asja mitte menetleda.

Kokku puudutas piirang 10 Suur-Karja piirkonnas asuvat baari ja meelelahutusasutust. Alkoholimüügi piirangud puudutasid Nimeta Baari, Shootersit, St. Patrickut, Laborit, Labor 2, Route 13, Valli Baari, Taco Expressi, Dublineri ja Bayern Böhmen Kellerit.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on varasemalt öelnud, et piirkonna avaliku korra ja heakorra probleemid on üldteada ja kestnud juba pikka aega. "Vaatamata erinevate linna- ja riigiasutuste ning ka baaripidajate jõupingutustele ei ole olukord tänaseks ikka rahuldav," ütles ta 2015. aastal piiranguid kehtestades.

"Peale pikka ja põhjalikku haldusmenetlust on selge, et linnal lasub kohustus astuda samme elanike, linnakülastajate, majutusasutuste ja teiste piirkonna ettevõtjate õiguste kaitseks. Samuti tuleb rõhutada antud piirkonna kui kultuuripärandi säilitamise ja väärtustamise tähtsust," rääkis ta toona.