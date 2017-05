Nortali tarkvaralahendus jõuab USA telekomfirma kaudu miljonite inimesteni

Nortal ei avaldanud, millise telekomfirmaga lepingu sõlmis, kuid kinnitas, et kaheaastase lepingu rahaline maht on kaheksakohaline summa ehk vähemalt kümme miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seda hakkavad kasutama kõik selle telekomfirma kasutajad, vaatamata sellele, kas tegu on erakasutajatega või ärikasutajatega," selgitas Nortali juhatuse liige Oleg Shvaikovsky.

"See polnud esimene meie tehing USA-s. Kokku nägime vaeva umbes kaks ja pool aastat, et oma nime ehitada. Selle lepingu saamiseks meil kulus kuus kuud, aga me oleme näinud kurja vaeva, et oma nime seal üles ehitada," lisas ta.