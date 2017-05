Puidurafineerimistehase eestvedajad ootavad otsust eriplaneeringu kohta

Kui valitsus sel nädalal eriplaneeringu algatab, valitakse tehasele täpne asukoht ja algatatakse tehase keskkonnamõju hindamine. Sealhulgas vaadeldakse tehase mõju vesikonnale ja õhule ning tellitakse ka süsiniku ringluse mõju uuring, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Keskkonnamõju uuringuid saab hakata tegema siis, kui on tehase eelprojekt valmis. Siis on väljundid teada. Tehase eelprojekti saab teha siis, kui on olemas asukoht. Me ei saa täna rääkida asjast, mida me veel ei tea. Need uuringud kõik tulevad järgemööda ja keskkonnamõju reaalsed uuringutulemused on täna umbes pooleteise aasta kaugusel. Tänaseks on kolm suuremat ülikooli kokku pannud akadeemilise nõukoja, mille ülesanne on hinnata uurimistulemusi, kas need on piisavad, et teha hinnang tehase mõju kohta Eesti keskkonnale," selgitas Est-For Invest juhatuse liige Aadu Polli.