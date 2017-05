Balti riikide kaitseministrid kohtuvad Vilniuses Mattisega

Tegemist on esimese nii kõrgetasemelise USA kaitsepoliitika valdkonna juhi visiidiga Balti regioonis.

Kaitseministrite kohtumisel arutatakse sõjalise koostöö ja julgeolekuolukorra üle Balti regioonis.

"James Mattise visiit meie regiooni näitab, et meil on liitlased ning USA ja Eesti, Läti ja Leedu kaitsekoostöö on tugev," ütles kaitseminister Margus Tsahkna.

Ministrid külastavad peale töölõunat kindral Silvestras Zukauskase nimelist sõjaväebaasi Pabrades, kus kohtutakse USA ja Leedu vägede esindajate ning Leedus paikneva NATO pataljoni lahingugrupiga.

USA on Eesti ja teiste Balti riikide olulisemaid strateegilisi partnereid ja liitlasi meie julgeoleku tagamisel. Alates 2014. aastast on USA sõjaline kohalolek Balti riikides oluliselt suurenenud seoses julgeolekuolukorra muutumisega Euroopas.