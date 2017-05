Austraalia välisminister "Välisilmale": oleme Venemaa tegude pärast mures

Kui raske on Trumpi välispoliitikal silma peal hoida? Tundub, et selge joon puudub.

Kõigil uutel valitsustel läheb aega, et oma poliitikatest selgem pilt luua. Trumpi administratsioon ei erine selles suhtes teistest uutest valitsustest. Me oleme väga kõrgel tasemel suhelnud Valge Majaga ja uue USA administratsiooniga. See on normaalne, sest USA on meie strateegiline liitlane. Meie liit on üle 60 aasta vana ja USA on meie strateegilise kaitsepoliitika nurgakivi.

Kui meid tabas tohutu immigrantide tulv Aafrikast ja Süüriast, siis kas Te helistasite ja ütlesite, et 2013. aastal sulgesite teie oma piiri täielikult ja see oli edukas, miks ei võiks EL sama teha?

Meie ei helistanud teile, vaid Euroopa Liit helistas meile. Ma vestlesin sel teemal EL-iga. Meiega on mitmest riigist korduvalt ühendust võetud meie immigratsiooniprogrammi pärast. Austraalia on immigratsioonile rajatud. Me oleme üks edukamaid mitmekultuurilisi riike maailmas, aga immigratsioonisüsteemi tugevust ilmestab veendumus, et valitsus peab otsustama, kes Austraaliasse tulevad ja millistel asjaoludel nad riiki saabuvad.

Meil on üks maailma parimaid põgenike humanitaarviisade süsteeme, teisel või kolmandal kohal USA ja Kanada järel. Me võtame vastu põgenikke ja humanitaarviisadega inimesi. Hiljuti teatasime, et võtame Süüriast veel 12 000 põgenikku vastu. Eriti neid, kellel pole enam kodu, kuhu naasta, isegi kui Süüria konflikt laheneks.

Austraalial on korralik humanitaarprogramm põgenike jaoks, aga seda ei saa kasutada kuritegelike inimkaubandusvõrgustike korral.

Venemaa on sekkunud Süürias ja Ukrainas. Kas Teid häirib see, mida Venemaa Ukrainas teeb? Ma tean, et Venemaa kehtestas Teie riigi vastu sanktsioonid ja vastupidi. Kas Venemaa on usaldusväärne partner?

Me oleme väga mures Venemaa tegude pärast Ukrainas ja Krimmi ülevõtmise pärast. Riigina, mis usub rahvusvahelisel õigusel rajanevasse korda, selle korra kaitsja ja eestkõnelejana oleme Venemaa tegevuse pärast väga mures.

Seepärast ühinesime ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonidega sanktsioonide kohta ja kehtestasime omaette sanktsioonid Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumise pärast.

Meil on Venemaaga olnud tõsised lahkhelid Malaysian Airlinesi MH17 lennu allatulistamise pärast Ida-Ukrainas. Selle lennuki allakukkumisel hukkus 38 inimest, kelle kodu oli Austraalias.

Venemaa sekkumine Süürias muutis olukorra palju keerulisemaks. Me loodame, et Venemaa teeb rahvusvahelise kogukonnaga koostööd Süüria konfliktile poliitilise lahenduse leidmiseks.

Samuti kõneles Bishop "Välisilmaga" Põhja-Koreast. Vaata pikemat intervjuud artikliga liidetud videost.