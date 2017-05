Patarei ajutine katus maksab üle 100 000 euro

Patarei vangla katusele tuleb panna ligi 1000 ruutmeetrit bituumenit, mis võtab aega kaks kuud ning läheb maksma 100 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) juht Urmas Somelar tõdeb, et see on ajutine lahendus.

Ülemöödunud nädalavahetusel lõhkus tormituul merekindluse 2005. aastal ehitatud katuse. On oht, et kindlustuselt raha loota pole, vahendas "Aktuaalne kaamera."

Täielikult rekonstrueerima Patareid ei hakata, enne kui pole uut omanikku. Riigi jaoks on Patarei liiga suur ja kulukas, nagu näitas Kunstiakadeemia projekt. Erainvestorid on luusimas käinud, detailplaneering on olemas, kuigi vaidlustatud. Kuid seni pole Patareile ostjat.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ütles, et riik võib teha ka ideekonkursse. "Ja tehagi kaheetapiline müük, kus siis kõigepealt otsitakse parim idee ja seejärel sobiv omandivorm. Ja tegelikult ei ole ka see müük kohustuslik. Kui ideekonkursi võidab rentimist ettenägev projekt, siis võiks see olla ka rendile antud," arutles Raie.

Praegu Patarei territooriumile ei lubata - see on hinnatud ohtlikuks.

Kuid sama palju, kui kunagi oli neid, kes ihkasid siit pääseda, on praegu neid, kes aia alt ja üle selle sisse poevad. Valvur ütles, et Patareis elu käib. Alatasa tuleb tal veenda lahkuma jõnglasi või endisi kinnipeetavaid.