ERR Moskvas: paljude Vene poliitikute jaoks oli Macroni võit pettumus

Emmanuel Macroni võit oli oodatav, aga paljud Venemaa eksperdid ja poliitikud lootsid viimase hetkeni, et äkki prantslased valivad siiski Marine Le Peni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mitme Vene eksperdi väitel tähendab Macroni valimine seda, et Prantsusmaa jääb USA vasalliks, Le Pen aga võinuks ellu viia iseseisvat poliitikat.

President Vladimir Putin õnnitles Emmanuel Macroni telegrammiga, milles rõhutas, et tänases maailmas on "tähtis ületada vastastikune umbusaldus ja ühendada jõupingitused, et tagada rahvusvaheline julgeolek ja stabiilsus".

Kahepoolsete suhete õhustik ei ole eriti hea, arvab Vene politoloog Jevgeni Mintšenko. Häkkerite rünnak Macroni vastu on prantslaste silmis seotud Venemaaga. Mintšenko hinnangul hakatakse seda nüüd kasutama Le Peni Rahvusrinde diskrediteerimiseks ja Moskva demoniseerimiseks. Tema arvates optimismiks põhjust ei ole.

Seda tähtsam on, et Prantsusmaa mängib olulist rolli Minski protsessis. Moskva lootused, et Pariis saaks mõjutada Kiievit, jäävadki ilmselt lootusteks.

Pettumust Le Peni kaotusest väljendas kõige ehedamalt ajaleht Komsomolskaja Pravda oma reportaažis Pariisist. Selle autor Darja Aslamova väitis, et prantslased teenisid endale oma Macroni ja käima läima läbi põrgu.