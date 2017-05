Teisipäeval võib mitmel pool veidi vihma või lörtsi sadada

Teisipäeval on ilm jahe ning mitmel pool võib veidi vihma, lörtsi või lund sadada. Hommikuti võib märjad teelõigud libedad olla.

Eeloleval ööl on nii selget taevast kui ka pilvi. Kohati sajab vähest vihma, lörtsi või lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 5 kuni 11, öö hakul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on sisemaal alla 0, rannikul napis plussis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab Eesti lääneservas lörtsi või vihma, sisemaa on suurema sajuta. Kirdetuul ulatub puhanguti 11 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -2, rannikul +3 kraadi.

Päeval tekib pilverünki ning mitmel pool tuleb hoog vihma või lumekruupe. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhusooja on kuni 8, sajuhoos vaid 3 kuni 4 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on öösiti sajuhooge harva ja temperatuur langeb sisemaal kuni -5 kraadini. Päeval areneb kiiresti pilverünki ning neist võib tulla nii vihma kui ka lumekruupe. Õhutemperatuur tõuseb 8-9 kraadini, sajupilvede all on vaid 2-3 kraadi.

Reedel tugevneb kõrgrõhkkond ja sajuhooge on vaid üksikuid. Öö on ikka karge, päev 10 kraadi lähedane.

Laupäeva hoiab kõrgrõhkkond suuremas osas sajuta. Öö on 0 kraadi ümber, päevasooja kindlalt üle 10.