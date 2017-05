Uus keskkriminaalpolitsei juht jätkab võitlust majanduskuritegevusega

Aastaid keskriminaapolitsei opetariivbüroo juhina töötanud Alavere ütles "Aktuaalsele kaamerale", et põhimõttelisi muudatusi pole vaja, kuna KKP on tegutsenud õigel suunal ja samal teel tuleb jätkata.

Korruptsiooni kohta kohalikes omavalitsuses ütles Alavere, et monitooring on pidev, eraldi ühtegi omavalitsust ei soovinud ta välja tuua. "Eks igaüks peab mõtlema, kuidas ta oma häält kasutab. Häältega manipuleerimine võib olla tõsiseks probleemiks," lausus ta sügisel toimuvaid kohalikke valimisi silmas pidades.

T amöönis, et ka traditsiooniline organiseeritud kuritegevus pole kuhugile kadunud. "See paraku oli ja on jäänud, kuid kuritegeluste ühenduste ampluaa on laienenud, näiteks kelmused, rahapesu ja maksupettused. Niiöelda traditsioonoilist vägivalda on vähemaks jäändud, ka omavahelisi arveteklaarimisi avalikkuse silmle all ei tehta," sõnas KKP uus juht.

Alavere on töötanud politseis alates 1992. aastast. Ta alustas Lääne-Viru politseiprefektuuri Kunda politseijaoskonnas, juhtis 1997-1998. aastal Keila jaoskonda ning alates 2004. aastast töötanud erinevatel juhtivatel kohtadel keskkriminaalpolitseis. Viimased 13 aastat on ta vedanud operatiivbüroo tööd ehk arendanud jälitusüksuste, tunnistajakaitseüksuse ja eriüksus K-komando võimekusi.

Alavere lõpetas 1996. aastal Tallinna politseikooli. Oma õpinguid jätkas ta 1998. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, mille ta 2004. aastal lõpetas.