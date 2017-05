Nemtsova: venelaste eufooria Krimmi annekteerimise asjus on taandunud

Krimmi annekteerimisega 2014. aastal Vene avalikkuses tekkinud eufooria on peaaegu kadunud ning inimeste tähelepanu on rohkem majandusel ja korruptsioonil, ütles ajakirjanik ja tapetud Vene opositsionääri Boriss Nemtsovi tütar Žanna Nemtsova usutluses BNS-ile.

"Mina tunnen, et Krimmi annekteerimisega seostatud eufooria on paljuski taandunud ja peaaegu kadunud. Inimesed hoolivad tõusvatest kommunaalkuludest ajal, mil reaalpalgad langevad," lausus reedel Tallinnas algaval Lennart Meri konverentsil osalev Nemtsova.

"Lisaks nägime 26. märtsil, et tuhanded tulid üle Venemaa tänavatele korruptsiooni vastu meelt avaldama. Selle inspiratsiooniks oli dokumentaalfilm "On vam ne Dimon", mis paljastab peaminister Dmitri Medvedevi miljonitesse dollaritesse ulatuvad varad," lisas ajakirjanik.

"Järjekordne inspireeriv trend on, et noorem põlvkond liitus meeleavaldustega ning need näitavad julgust ja arusaamist protsessidest, mis Venemaal praegu aset leiavad."

Maailmapanga prognoosi kohaselt kasvab Vene majandus 2017. aastal 1,5 protsenti pärast mitut aastat langust. Peaminister Dmitri Medvedev teatas märtsis, et Vene majanduse langus on peatunud ning valitsus ootab, et majandus kasvab tänavu üks-kaks protsenti. Samas rõhutas ta tollal, et see kasv pole nii "kindel" kui talle meeldiks.

Nemtsova sõnul on majanduskasvu asemel kohasem rääkida majanduse stabiliseerumisest, sest ühe-kahe protsendi suurune majanduskasv on tema hinnangul areneva majanduse kohta silmatorkavalt madal. Siiski ütles Nemtsova, et majanduse stabiliseerumine on praegusele valitsusele 2018. aasta presidendivalimiste eel hea.

